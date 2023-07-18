Путин поручил проверить эффективность предупреждения конфликтов на национальной почве в РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что правительство должно проверить и при необходимости модернизировать систему оперативного обнаружения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, правительству РФ надлежит контролировать эффективность работы государственной информсистемы мониторинга в области межнациональных взаимоотношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. При этом предлагается обратить особенное внимание на обеспечение быстрого обнаружения конфликтных ситуаций в данной области и быстрого реагирования на их появление.

«При необходимости принять меры по повышению эффективности работы этой системы», — отмечается в одном из пунктов размещенного на сайте Кремля списка поручений Путина.

До этого Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по ограничению распространения материалов, в которых содержится унижение или дискриминация человеческого достоинства по национальному признаку.

Ранее Путин рекомендовал губернаторам регионов увековечить память участников СВО.