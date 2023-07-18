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В ООН заявили об угрозе сохранения инцидентов на Запорожской АЭС

Заместитель генсека ООН ДиКарло заявила об угрозе сохранения инцидентов на ЗАЭС

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AP

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло заявила о сохранении угрозы потенциальных инцидентов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, ДиКарло отметила, что последние несколько дней эксперты МАГАТЭ слышали череду взрывов на некотором удалении от станции. Заместитель генсека считает эти события явным напоминанием о потенциальных рисках ядерной безопасности, угрожающих ЗАЭС в ходе военного конфликта.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что у российской стороны есть информация о недавней подготовке Киевом удара по Запорожской АЭС. По словам Лихачева, о подготовке атаки со стороны Украины говорили и разведданные, и показания пленных украинских диверсантов.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что силовики получили неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками ракетной атаки на Запорожскую АЭС.

Задержанные диверсанты, которых в Германии готовили британские инструкторы, признались в том, что они планировали осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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