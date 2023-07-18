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Путин рекомендовал губернаторам регионов увековечить память участников СВО

Президент РФ Путин рекомендовал главам регионов увековечить память участников спецоперации

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил губернаторам регионов принять дополнительные меры в целях сохранения в отечественной истории имен участников специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что данный пункт содержится в списке поручений, размещенном на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников СВО», — сказано в в одном из пунктов.

Накануне председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, как ведется точечная работа с ветеранами специальной военной операции на примере участника боевых действий Евгения Самарского из Луганской народной республики.

До этого глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), депутат Сергей Миронов предложил ввести реабилитационный сертификат для участников СВО.

Ранее Путин заявил, что Россия ответит Украине на теракт на Крымском мосту.

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