Зеленский: я и Гутерриш и дальше будем обсуждать поставки продовольствия через Черное море

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что имел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которой стороны договорились и дальше вести работу над восстановлением поставок продовольствия морским путем.

Зеленский в очередной раз обвинил Россию в попытке дестабилизировать ситуацию в голодающих странах Африки.

По словам украинского президента, он и Гутерриш пришли к договоренности о продолжении совместной работы с «ответственными государствами» над восстановлением снабжения продовольствием через Черное море.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в письме, адресованном президенту России Владимиру Путину, он сообщал о достижении договоренности по подключению «дочки» Россельхозбанка к SWIFT.

Также Гутерриш сообщил журналистам, что глубоко сожалеет о решении России выйти из зерновой сделки.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение российской стороны не продлевать зерновую сделку окончательное.

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сделка не продлена.

Международная морская организация (ИМО) получила от России письмо с информацией о том, что с 18 июля судоходство в части Черного моря будет небезопасным.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.