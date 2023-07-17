Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США не согласны с тем, что их поставки оружия Киеву продлевают конфликт

Постпред США в ООН не согласен с тем, что поставки оружия Киеву продлевают конфликт

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты не считают, что их поставки оружия Киева ведут к затягиванию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предоставляем и будем предоставлять гуманитарную помощь и оказывать поддержку в сфере безопасности», — заявила она.

По ее словам, «поддержка в сфере безопасности, в том числе поставки вооружений, которую предоставляют США и более 50 других стран, предназначена для самообороны Украины».

Ранее агентство Bloomberg написало о том, что Запад практически истощил свои запасы оружия, а на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей украинской армии могут уйти годы. Автор публикации подчеркивает, что на фоне информации об истощении запасов вооружений и отсутствия возможности их пополнять встает вопрос о способности западной промышленности продолжать военную поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях