США не согласны с тем, что их поставки оружия Киеву продлевают конфликт

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты не считают, что их поставки оружия Киева ведут к затягиванию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предоставляем и будем предоставлять гуманитарную помощь и оказывать поддержку в сфере безопасности», — заявила она.

По ее словам, «поддержка в сфере безопасности, в том числе поставки вооружений, которую предоставляют США и более 50 других стран, предназначена для самообороны Украины».

Ранее агентство Bloomberg написало о том, что Запад практически истощил свои запасы оружия, а на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей украинской армии могут уйти годы. Автор публикации подчеркивает, что на фоне информации об истощении запасов вооружений и отсутствия возможности их пополнять встает вопрос о способности западной промышленности продолжать военную поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.