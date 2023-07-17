Глава МИД Украины прокомментировал атаку на Крымский мост

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ушел от ответа на вопрос журналистов, стоит ли Киев за атакой на Крымский мост, при этом заявил, что по нему снабжается российская группировка. Его слова приводит РИА Новости.

«Меня не спрашивали, кто провел атаку. Меня просили охарактеризовать мост. Я сейчас в поездке, у меня нет доступа к секретной информации, пока я в Нью-Йорке», — заявил он.

По его словам, все, что он узнал о случившемся — «из заголовков».

Он отметил, что «не каждый мост является гражданским объектом», включая Крымский. Кулеба сообщил, что, по его данным, мост используется для военных целей.

В ночь на 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, атаку на мост совершили два надводных беспилотника. НАК обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Два человека погибли, пострадала несовершеннолетняя.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт был «бессмысленным», а с военной точки зрения мост, по его словам, «не имел никакого значения».

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.