Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу Канцелярии короля Марокко.

Согласно сообщению, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передал письменное решение о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой королю Мохаммеду VI, и теперь Израиль может открыть консульство в столице Западной Сахары Дахле. Перед передачей грамоты королю Нетаньяху назначил Шарона Итача на пост военного атташе Израля в Марокко.

На территории Западной Сахары имеются богатые залежи фосфатов, особенно в Бу-Краа. Суверенитет Марокко над Западной Сахарой не признает большая часть стран мира, однако государство контролирует 80% территории региона. 27 февраля 1976 года Фронт Полисарио, ведущий партизанскую войну против марокканских войск при поддержке Алжира, провозгласил Западную Сахару независимым государством под названием Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР).

США признали суверенитет Марокко над этой спорной территорией в 2020 году.

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