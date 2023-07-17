Блинкен заявил, что США настаивают на скорейшем продлении зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон настаивает на скорейшем возобновлении зерновой сделки с участием России, Украины, Турции и ООН. Его слова приводит РИА Новости.

«Этого (остановки сделки. — «Газета.Ru») не должно было произойти, и (сделка. — «Газета.Ru») должна быть восстановлена как можно скорее. Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом», — заявил он.

17 июля в Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор. В ООН подтвердили, что зерновая сделка и прекращена и выразили сожаление по этому поводу.

Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что Россия потеряла в результате дисконта цен на российские зерновые культуры из-за черноморской инициативы около $1 млрд. По его словам, больше всех от прекращения сделки проиграла Турция.

Ранее Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН.