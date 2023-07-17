Байден позвонил Нетаньяху и пригласил его на встречу в США

Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на встречу в США, сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, Нетаньяху принял приглашение. Дата визита будет определена позднее.

Ранее сообщалось, что Израиль закупит у США еще 25 истребителей-бомбардировщиков F-35, чтобы сформировать третью эскадрилью из этих самолетов.

Отмечается, что самолеты будут произведены компанией Lockheed Martin. Покупка расширит парк израильских F-35 до 75 машин.

Ранее сообщалось, что финский оборонный концерн Patria и американская компания Lockheed Martin подписали соглашение о промышленном сотрудничестве, в том числе по сборке фюзеляжей для истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом говорится в заявлении финского концерна.

В конце апреля Пентагон сообщил, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила дополнительные $615,9 млн для производства ракет для РСЗО HIMARS.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.