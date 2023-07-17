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Путин назвал бессмысленным терактом атаку на Крымский мост

Путин: теракт на Крымском мосту бессмысленный, мост не используется для военных перевозок

Президент России Владимир Путин заявил, что атака морских беспилотников на Крымский мост в ночь на 17 июля — это «очередной террористический акт киевского режима».

По словам главы государства, «это преступление бессмысленное, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок».

Путин также заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) должны детально разобраться с произошедшим на Крымском мосту.

В ночь на 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. В результате атаки два человека погибли, один пострадал.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению. Он отметил, что повреждений опор моста нет, они в «нормальном состоянии».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин проведет совещание по Крымскому мосту.

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Атака на Крымский мост
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