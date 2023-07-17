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Путин заявил, что ФСБ и СК должны разобраться со случившимся на Крымском мосту

Путин: ФСБ и СК должны детально разобраться с произошедшим на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) должны детально разобраться с произошедшим на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

В ночь на 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту, связывающим полуостров с Краснодарским краем, «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, атаку на мост совершили два надводных беспилотника. Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Известно о двух погибших, пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что опоры железнодорожной части Крымского моста, предварительно, не пострадали после ЧП.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин проведет совещание по Крымскому мосту.

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Атака на Крымский мост
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