Путин проводит совещание по Крымскому мосту

Российский президент Владимир Путин начал проводить совещание по поводу теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня ночью на (Крымском. — «Газета.Ru») мосту был совершен очередной террористический акт. Погибли мирные граждане. Ранен и остался без родителей ребенок. Семья ехала в Крым из Белгородской области», — сказал президент, попросив федеральные и региональные власти оказать пострадавшей девочке и ее родственникам помощь.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».. В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.