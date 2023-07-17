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В Госдуме объяснили теракт на Крымском мосту отсутствием контроля над Зеленским

Депутат Водолацкий: Зеленский атакует Крымский мост, поскольку становится бесконтрольным

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РИА Новости

Теракт на Крымском мосту указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский становится бесконтрольным. Такое мнение в интервью RT озвучил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Организаторов подрыва объекта парламентарий назвал «бешеными псами, которые в наркотическом угаре готовы на любые античеловечные действия».

«Учитывая позор Зеленского на саммите в Вильнюсе, где он был белой вороной, с ним почти что никто не общался, поэтому нужно было предпринимать какие-то действия: одно из них — нападение беспилотников. <...> Националисты знали, что сейчас отдых, это была психологическая атака на людей, которые ехали на отдых», — отметил Водолацкий.

Он призвал любыми методами изолировать киевскую верхушку от общества, несмотря на то, что она лишь выполняет команды западных хозяев.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один — просел. Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области, по пути в Крым, образовалась многокилометровая пробка.

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