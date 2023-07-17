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В МИД заявили, что РФ с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана

Замглавы МИД Руденко: РФ с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана

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Владимир Федороенко/РИА «Новости»

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что РФ с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана, передает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

В МИД добавили, что это не отменяет задачи разрешения армяно-азербайджанского конфликта и обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.

Ранее МИД Азербайджана выразил недоумение в ответ на призыв МИД России разблокировать Лачинский коридор.

В Баку отмечают, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана, в связи с чем считают заявление МИД РФ недопустимыми.

До этого внешнеполитическое ведомство России выступило с призывом к Азербайджану и Армении срочно принять меры по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Отмечается, что необходимо немедленно начать подготовку мирного договора между Баку и Ереваном, а также следует срочно разблокировать Лачинский коридор.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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