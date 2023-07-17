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Военный эксперт допустил участие «спящих ячеек» в теракте на Крымском мосту

Военный эксперт Матвийчук: в теракте на Крымском мосту участвовали «спящие ячейки»

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В террористическом акте на Крымском мосту участвовали не только представители Главного управления разведки Минобороны Украины, но и так называемые спящие ячейки. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил полковник в отставке, главный редактор информационного агентства «ANNA NEWS» Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что подрыв объекта был ожидаем на фоне безрезультатного контрнаступления украинской армии.

«Об этом они также заявляли. И я думаю, что это местные ячейки сработали, так называемые спящие ячейки. Им была поставлена задача, они проснулись и произвели эту диверсию», — отметил эксперт.

Он добавил, что все события, которые разворачивались в последние две-три недели, указывали на предстоящую диверсию.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один — просел. Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие именно дроны могли атаковать Крымский мост.

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