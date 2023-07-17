Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, передает Reuters.

По его словам, зерновая сделка очень важна, особенно для незащищенных государств, так как она помогает обеспечивать их зерном и удобрениями.

Ранее сообщалось, что власти Турции надеются на продление черноморской зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, заявил вице-президент Джевдет Йылмаз.

Он подчеркнул, что Турция продолжает работать над продлением соглашения на новый срок. Власти страны рассчитывают, что от визита в Турцию президента РФ Владимира Путина «будут положительные результаты».

Между тем в правительстве Украины не исключили, что зерновая сделка не будет пролонгирована, и сообщили, что прорабатывают варианты экспорта продукции на случай непродления соглашения.

В свою очередь российский лидер допустил приостановку зерновой сделки до выполнения обязательств перед Россией.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.