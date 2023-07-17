Швеция выделит Киеву около $590 млн на проведение реформ для вступления в ЕС

Министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель заявил, что Швеция выделит Киеву около $590 млн на проведение реформ для вступления в Евросоюз. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает телеканал SVT1.

По его словам, эта стратегия направлена на то, чтобы подготовить Украину к членству в ЕС путем укрепления страны.

Он добавил, что для помощи Украине также потребуется частный капитал.

Ранее Швеция совместно с соседними государствами присоединилась к итоговой декларации государств-членов «Большой семерки» (G7) по поддержке Украины. Об этом говорится на сайте правительства королевства.

Страны «Большой семерки» 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предполагает заключение двусторонних сделок о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Российской Федерацией.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал декларацию стран «Большой семерки» по Украине важной победой Киева на пути к членству в НАТО.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.