Путин проведет совещание по Крымскому мосту

Вечернее совещание президента России Владимира Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, покажут в эфире», — сказал представитель Кремля.

По его словам, на совещании, в том числе, вице-премьер Марат Хуснуллин выступит с докладом.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.