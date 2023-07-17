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В Госдуму внесли законопроект об оснащении Росгвардии танками

Хинштейн, Картаполов и Пискарев внесли поправки о праве Росгвардии иметь тяжелую технику

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РИА «Новости»

Законопроект о праве Росгвардии иметь военную технику, включая тяжелую, и вооружение внесли в Госдуму. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Документ размещен в электронной базе Госдумы и доступен для прочтения. Его авторами стали Хинштейн, а также председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О войсках национальной гвардии». Законопроект направлен на уточнение терминологии, отмечается в пояснительной записке.

Авторы инициативы предлагают заменить термин «оружие» на «вооружение», а также термин «боевая техника» — на «военная техника». Как уточняется в документе, этот термин подразумевает различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности (боевая техника, технические средства управления войсками, технические средства боевого, технического и тылового обеспечения и другое).

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что ведомство получит тяжелое вооружение и танки. Он уточнил, что этот вопрос, который в данный момент «стоит очень остро», уже обсуждался с Путиным. По его словам, сроки оснащения тяжелой техникой будут зависеть от финансирования.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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