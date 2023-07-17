МИД РФ назвал условие восстановления зерновой сделки

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва готова рассмотреть восстановление зерновой сделки только при получении конкретных результатов. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД РФ.

«Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД обратили внимание, что если на Западе дорожат черноморской инициативой, то должны задуматься над выполнением своих обязательств и выключением из санкционного списка российских удобрений и продовольствия.

По заявлению министерства, подконтрольные Украине порты и открытый Россией безопасный коридор использовались для проведения террористических актов.

В МИД подчеркнули, что в условиях «откровенного саботажа» Стамбульских договоренностей продолжение сделки теряет смысл.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что черноморские соглашения прекратили свое действие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что рассчитывает на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по продлению зерновой сделки

Ранее стали известны подробности, почему Россия не хочет продлевать зерновую сделку.