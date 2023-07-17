МИД России отреагировал на атаку на Крымский мост

МИД России сделал заявление об атаке украинских сил на Крымский мост, указав, что виновные будут установлены и «не уйдут от правосудия». Об этом говорится на сайте министерства.

Как там отметили, заявление украинских властей о выполнении соответствующей «операции» военно-морских сил и Службы безопасности Украины подтверждает причастность к теракту властей и спецслужб государства.

«По факту совершения теракта возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся необходимые следственные мероприятия. Уверены, что виновные будут установлены и не уйдут от правосудия», — указали в МИД.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.