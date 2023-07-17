Володин назвал Зеленского ответственным за теракт на Крымском мосту

Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен под прикрытием зернового коридора безопасности. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что российские законодатели будут требовать от парламентов других стран недопустимости использования зерновой сделки для терактов.

«Зеленский и спонсоры киевского режима ответственны за гибель мирных жителей. Жертвой теракта стала семья из Белгородской области: родители погибли, девочка в больнице», — заявила Володин.

Парламентарий добавил, что Россия поддерживает прекращение зернового соглашения в свете таких обстоятельств, и его возобновление возможно лишь при выполнении обязательств перед Российской Федерацией и неиспользовании зернового коридора для атак.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.

Ранее стало известно о судьбе пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки.