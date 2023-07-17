В МИД России осудили террористическую атаку на Крымском мосту

В Министерстве иностранных дел России назвали попытки Киева нарушить транспортное сообщение с Крымом и оторвать полуостров от остальной части Российской невыполнимыми. Об этом говорится на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что российская сторона решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, являющегося гражданским объектом.

«По факту совершения теракта возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся необходимые следственные мероприятия. Уверены, что виновные будут установлены и не уйдут от правосудия», — говорится в публикации.

В министерстве указали, что повреждения дорожного полотна устранят в кратчайшие сроки.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.