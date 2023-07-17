В МИД РФ заявил о причастности властей Украины к теракту на Крымском мосту

В Министерстве иностранных дел России считают, что заявление украинской стороны о том, что взрыв на Крымском мосту произошел в результате совместной операции Военно-морских сил и Службы безопасности Украины, подтверждает причастность к теракту Киева.

«Это подтверждает причастность к теракту политического руководства и спецслужб страны. Еще более циничной и чудовищной была реакция ряда украинских парламентариев на трагедию семьи Кулик. Они стали глумиться над людским горем, что позволяет сделать выводы об уровне нравственного и психического развития киевских политиков», — говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.