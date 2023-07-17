Россия официально уведомила стороны о ненамерении продлевать зерновую сделку

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.

По словам дипломата, в ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями позиции России по данному вопросу.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

В последний раз зерновая сделка продлевалась до 17 июля.

Ранее США предупредили Россию о последствиях выхода из зерновой сделки.