Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что с террористами невозможно бороться запугиванием и санкциями, поэтому нужно «взрывать их дома» и уничтожать подельников.

Таким образом политик прокомментировал теракт, который произошел ночью на Крымском мосту.

«С террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы», — написал он.

Медведев предложил «взрывать собственные дома» террористов и «дома их родственников».

«Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований», — добавил зампредседателя Совбеза России.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.

Ранее в ВВС Украины порадовались теракту на Крымском мосту.