Песков высказался об отношениях России и стран Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия не развивает отношения с западными государствами, но сохраняет каналы для диалога, нужные в самые острые моменты.

По его словам, РФ «вряд ли» нужно полностью разрывать отношения с Западом, так как «в самые острые моменты все равно нужны каналы диалога».

«Это не означает, что мы как-то развиваем какие-то отношения, об этом сейчас не может быть и речи, но каналы для диалога все равно нужны», — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что у России нет «никаких иллюзий» относительно того, какой объем информации получает Киев от США и НАТО.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».