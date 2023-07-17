В Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост

Президент России Владимир Путин принял доклады о последствиях атаки на Крымский мост и поручил организовать работу транспорта и оказать помощь и содействие людям, находящимся в пути. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил Песков, президент принял доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, главы ФСБ Александра Бортникова, а также главы Крыма Сергея Аксенова.

Он отметил, что в настоящее время Хуснуллин вылетает в Крым. После ознакомления на месте с ситуацией Путин будет ожидать доклады по видеоконференцсвязи, также планируется совещание, добавил пресс-секретарь.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

Ранее стало известно о судьбе пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки.