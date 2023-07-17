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Политолог призвал ответить на атаку Крымского моста «ударом возмездия»

Политолог Михайлов: Россия должна ответить на атаку Крымского моста ударом возмездия, чтобы отбить желание нападать

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Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

Новая атака на Крымский мост произошла в преддверии окончания зерновой сделки и была ожидаема, рассказал телеканалу «360» военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

По его мнению, в ответ на атаку России необходимо нанести «удар возмездия», который придется по центрам принятия решений.

«Пускай взвоют и на Западе партнеры Киева, но такой ответ должен быть. Буквально накануне главком Сухопутными войсками ВСУ Сырский намекнул о возможной атаке по мосту, [глава ГУР Украины] Буданов ранее заявлял, что мост не нужен», — отметил Михайлов.

Он добавил, что российской стороне нужно прекратить «церемониться» и нанести такой удар, чтобы после него противник на протяжении длительного времени «не мог опомниться» и потерял желание нападать не только на Крымский мост, но и на другие важные инфраструктурные объекты России.

«То, что произошло сегодня на Крымском мосту, является очередным подтверждением того, что с Украиной необходимо решать в ближайшие сроки — полностью демилитаризировать и денацифицировать», — заключил политолог.

Утром 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края». Сейчас известно о двух погибших, пострадала несовершеннолетняя девочка. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет позже назвал произошедшее террористической атакой. В НАК отметили, что в 3:05 два украинских надводных беспилотника атаковали мост. В результате нападения повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту повреждения моста по статье о террористическом акте.

Ранее РБК-Украина писала о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) и Военно-морских сил страны к ЧП на Крымском мосту.

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