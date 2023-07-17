Зеленского не пригласили на саммит ЕС со странами Латинской Америки

Председатель Евросовета Шарль Мишель передумал приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Об этом написала испанская газета La Vanguardia.

По данным издания, Зеленский настаивал на приглашении на эту первую за восемь лет встречу на высшем уровне.

Как уточняют источники, «Украина займет заметное место в дискуссиях лидеров», в частности, в рамках дискуссий по продовольственной безопасности.

Участники встречи выслушают мнение представителей СЕЛАК о путях урегулирования украинского кризиса. ЕС попытался включить в итоговое заявление, текст которого не согласован, осуждение конфликта на Украине. Это вызвало разногласия среди участников саммита.

В середине июля глава правительства Испании Педро Санчес пригласил Зеленского принять участие в саммите ЕС - СЕЛАК, который 17-18 июля состоится в Брюсселе, не обсудив это со своими партнерами.

По данным высокопоставленного европейского источника, пока неизвестно, будет ли включена украинская проблематика в итоговое заявление саммита. На этом настаивает Евросоюз, но обсуждения этого вопроса продолжаются с партнерами по Латинской Америке.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.