В Британии рассказали о крупном провале Зеленского

Прошедший саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе стал для президента Украины Владимира Зеленского провалом. Об этом сообщает газета Guardian.

В публикации отмечается, что в то время как лидеры государств обсуждали сделку с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Зеленский «выглядел как бедняк на пиру».

По мнению журналистов издания, «покорная улыбка» украинского президента во время общения с президентом США «казалась натянутой». Издание считает, что для Зеленского «спусковым крючком» стало то, что Эрдоган отменил вето на членство Швеции в Североатлантическом альянсе.

До этого экс-премьер и бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад должен проявить политическую силу воли и принять Украину в НАТО без условий и как можно скорее.

Политик добавил, что сила – это смысл существования НАТО как организации, поэтому «совершенно ясно, чем нужно было заниматься на саммите в Вильнюсе». Джонсон также считает, что представителям альянса следовало дать Киеву знак, что вступить в НАТО Украина сможет после завершения военных действий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.