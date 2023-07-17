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Турция ожидает, что Россия 17 июля примет решение по срокам зерновой сделки

РИА Новости: участники зерновой сделки находятся в процессе ожидания решения России

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Seth Perlman/AP

Турция ожидает, что в понедельник, 17 июля, российская сторона обнародует решения по срокам действия зерновой сделки, в текущий момент участники механизма находятся в ожидании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к участникам переговоров вокруг черноморской зерновой инициативы.

По словам собеседника агентства, на данный момент нет ничего нового, ожидаются решения, участники сделки находятся в ожидании.

Таким образом он ответил на вопрос о том, знакомы ли предварительно участники сделки с решением российской стороны.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Россию о последствиях выхода из зерновой сделки.

По его словам, в случае, если Москва откажется от продления сделки, то остальной мир обратит внимание на то, «что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам». 

Накануне вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что Анкара надеется на продление черноморской зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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