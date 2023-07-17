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Для владельцев собак могут ввести новый штраф

«Известия»: в России введут штраф за выгул потенциально опасных собак без намордника

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Служба Спасения им. И.А. Поливаного/VK

В России планируют ввести штраф за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка — от одной до трех тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что по постановлению правительства РФ от 2019 года, к потенциально опасным породам относятся акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды, бразильский бульдог.

По словам автора законопроекта, заместителя председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по охране здоровья Сергея Леонова, в парламент поступают сообщения о нападении собак данных пород почти каждый день, зачастую от этого страдают дети.

Издание утверждает, что кабмин поддержал данное нововведение при условии его дальнейшей доработки в соответствии с замечаниями правительства до его внесения на рассмотрение в парламент.

До этого Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о поправках в закон о бездомных животных, предполагающий запрет на самовыгул котов и собак.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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