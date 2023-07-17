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Арестович допустил уступку РФ пятой части территории Украины

Арестович: Украине придется отдать РФ пятую часть, чтобы вступить в НАТО

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) утверждает, что пятую часть территории страны стоит оставить Российской Федерации, чтобы остальная часть смогла вступить в Североатлантический альянс. Об этом сообщает «Страна.UA».

По его словам, официальный Киев удерживает 80% территории Украины, эта часть должна стать членом НАТО. Арестович считает, что это может стать «суперисторическим шансом».

Экс-советник президента Украины также допустил, что страна может быть разделена по примеру Германии — на ФРГ и ГДР после 1945 года.

«Вариант ФРГ-ГДР: ФРГ вступает в альянс, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются», — подчеркнул он.

До этого Арестович заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалено по вине США и НАТО.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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