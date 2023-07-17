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США предупредили Россию о последствиях выхода из зерновой сделки

Салливан: Россия столкнется с дипломатическими издержками, если выйдет из зерновой сделки

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Susan Walsh/AP

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Россию о последствиях выхода из зерновой сделки. Об этом сообщается на сайте телеканала CBS.

Салливан подчеркнул, что в случае, если Москва откажется от продления сделки, то остальной мир обратит внимание на то, «что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам». 

По его словам, в будущем из-за этого российская сторона может столкнуться с «огромными дипломатическими издержками».

Советник президента утверждает, что американские власти готовы к любому развитию событий с зерновой сделкой и взаимодействуют с украинской стороной по этому вопросу.

До этого вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что Анкара надеется на продление черноморской зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

Между тем в правительстве Украины не исключили, что зерновая сделка не будет пролонгирована, и сообщили, что прорабатывают варианты экспорта продукции на случай непродления соглашения.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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