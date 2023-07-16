В США прокомментировали моральный аспект поставки кассетных боеприпасов ВСУ

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя передачу украинским войскам кассетных боеприпасов, заявил, что моральный авторитет Соединенных Штатов из-за этого не пострадал. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

«Наш моральный авторитет не изменился», — сказал он.

Также Салливан подчеркнул, что Вашингтон не оставит Киев без оружия. Он добавил, что американский лидер Джо Байден полон решимости в этом вопросе.

16 июля президент России Владимир Путин заявил, что не исключает что Соединенные Штаты поставляют Украине кассетные боевых припасы по причине общей нехватки снарядов.

До этого Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом Салливан говорил, что в Вашингтоне признали, — применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

7 июля президент США Джо Байден сообщал, что решение передать ВСУ кассетные боеприпасы было принято в связи с тем, что у них заканчивались обычные снаряды.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.