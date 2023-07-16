Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США прокомментировали моральный аспект поставки кассетных боеприпасов ВСУ

Белый дом: моральный авторитет США не пострадал из-за поставки кассетных боеприпасов ВСУ

close
100%
Gabriel Jenko/Reuters

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя передачу украинским войскам кассетных боеприпасов, заявил, что моральный авторитет Соединенных Штатов из-за этого не пострадал. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

«Наш моральный авторитет не изменился», — сказал он.

Также Салливан подчеркнул, что Вашингтон не оставит Киев без оружия. Он добавил, что американский лидер Джо Байден полон решимости в этом вопросе.

16 июля президент России Владимир Путин заявил, что не исключает что Соединенные Штаты поставляют Украине кассетные боевых припасы по причине общей нехватки снарядов.

До этого Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом Салливан говорил, что в Вашингтоне признали, — применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

7 июля президент США Джо Байден сообщал, что решение передать ВСУ кассетные боеприпасы было принято в связи с тем, что у них заканчивались обычные снаряды.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях