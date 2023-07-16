Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен и не подлежит обсуждению. Об этом он заявил в интервью CBS.

«В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто — будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению», — заявил он.

По его словам, соответствующая договоренность существует.

Салливан также отметил, что Киев продолжит получать поддержку от стран Запада.

Ранее обозреватели турецкой газеты Sabah писали о том, что США, не приняв Украину в НАТО, продемонстрировали, что они остерегаются России, но при этом пытаются увеличить свое преимущество за счет затягивания конфликта. Издание утверждает, что Россия больше всех выигрывает от реструктуризации Североатлантического альянса, поскольку Российская Федерация «подрывает стратегические концепции НАТО — сдерживание и оборону, являющиеся ее краеугольными камнями».

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал принять Украину в НАТО без каких-либо условий.

Ранее в Госдуме заявили, что даже президент Украины Владимир Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.