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В Чехии заявили, что Россию спровоцировали на проведение спецоперации

Экс-президент Чехии Клаус заявил, что РФ спровоцировали на проведение спецоперации

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что Россию спровоцировали на проведение спецоперации на Украине. Его слова передает портал Forum24.

По словам Клауса, он разделяет мнение профессора Джона Миршаймера из Соединенных Штатов о том, что Москву вынудили начать спецоперацию на Украине.

Он добавил, что до начала спецоперации на Украине происходили события, которые представляли огромную угрозу для России.

«Этот взгляд в западных странах разделяет меньшинство, но меньшинство очень рациональных людей. Я разделяю это мнение», — поделился Клаус.

До этого Клаус говорил, что Запад, а не Россия, несет ответственность за стремительный рост инфляции и цен на энергию в Чехии и других странах Европы.

Он отметил, что, Запад сам несет ответственность за гигантскую инфляцию и рост цен на энергию, а «шоковые скачки цен на поставляемое Россией в ЕС энергосырье происходили еще до 24 февраля.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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