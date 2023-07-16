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Путин оценил контрнаступление ВСУ

Путин заявил об отсутствии успехов у украинских военных во время контрнаступления

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об отсутствии успехов у украинской армии во время контрнаступления. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Все попытки противника прорвать нашу оборону, — а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления» — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что «противник успеха не имеет».

Также Путин заявил, что поставку на Украину кассетных боеприпасов западными странами следует считать преступлением.

Кроме того, Путин заявил, что трофейная техника стран Запада может стать предметом изучения российских специалистов. По словам президента Российской Федерации, если представляется возможность изучить технику, то этим можно воспользоваться.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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