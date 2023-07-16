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В Крыму прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на Севастополь

Сенатор Цеков заявил, что атаки украинских беспилотников на Крым происходят с начала СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Нападение украинских беспилотников на Крым происходят по разным направлениям с начала спецоперации. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам, крымский сенатор Сергей Цеков, комментируя попытку Вооруженных сил Украины ударить по нескольким объектам в Севастополе.

«Нам надо продолжать отражать эти атаки на Крым и побеждать в специально военной операции», — отметил сенатор, добавив, что беспилотники ВСУ были сбиты российской армией.

Также Цеков подчеркнул, что на протяжении с того момента, как Крым вошел в состав России, различные украинские должностные лица заявляли о возвращении полуострова.

«Мы понимаем, что подобные заявления говорят, чтобы нравиться гражданам Украины, ненавидящим Россию, нравиться руководству Европы и Америки», — сказал он.

Министерство обороны России сообщало, что утром 16 июля удалось предотвратить попытку Вооруженных сил Украины осуществить террористическую атаку семью беспилотниками на Севастополь.

До этого два неизвестных беспилотных летательных аппарата, по предварительным данным, удалось сбить в Крыму поздно вечером.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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