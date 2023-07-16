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В Германии оценили возможность переговоров с России

Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин не против переговоров с Москвой, но пока не видит условий

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Hendrik Schmidt/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок хотела бы, чтобы существовали возможности для переговоров с РФ по урегулированию на Украине, но в сложившейся ситуации еще не наблюдает условий для этого. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

Отвечая на вопрос, представляется ли возможным вести переговоры с российскими властями, министр подчеркнула, что в ситуации, складывающейся последние 500 дней — нельзя.

«Мне бы хотелось, чтобы мы могли вести переговоры. Но сейчас речь идет не о желаемом, а о необходимости смотреть в глаза реальности», — объяснила министр иностранных дел ФРГ.

По словам Бербок, ситуация может измениться, когда российские военные покинут территорию Украины.

В МИД и правительстве Германии, а также на международном уровне «ежедневно занимаются не чем иным, как дипломатическим путем предпринимают попытки» добиться от России прекращения спецоперации, подчеркнула Бербок.

До этого в New York Post утверждали, что за первые две недели контрнаступления ВСУ было уничтожено до 20% их вооружений.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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