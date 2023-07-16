Правозащитник Аджаму Барака в своем Twitter назвал главную ошибку президента Украины Владимира Зеленского.

По словам правозащитника, Зеленский уничтожил Украину, пойдя на поводу у стран Запада и не послушав президента России Владимира Путина. Уход США из Афганистана должен был стать уроком для Зеленского, пишет Барака.

«Соединенные Штаты воспользовались его (Зеленского. — «Газета.Ru») неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений и начать войну. И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают», — подчеркнул правозащитник.

Он назвал такое поведение Запада циничным.

До этого американский политик Джеффри Янг называл расформирование НАТО и вывод военного контингента США из Европы лучшим, что может случиться с гражданами Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также заявлял, что Украина пока не выполнила требования для вступления в НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.