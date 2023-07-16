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В Турции опровергли запрет выдачи первичного ВНЖ иностранцам во всем Стамбуле

В Турции пояснили, что запрет первичного ВНЖ для иностранцев касается 10 районов Стамбула

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Murad Sezer/Reuters

Запрет на выдачу первичного вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев касается не всего Стамбула, а лишь 10 районов из 39. Об этом заявил департамент миграции Турции, передает РИА Новости.

«Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности – речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство», — говорится в заявлении ведомства.

Речь идет о районах Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази, Зейтинбурну, а районы Фатих и Эсенъюрт закрыты еще с 2021 года, пояснили в департаменте миграции.

Там добавили, что по состоянию на 1 июля прошлого года по всей Турции закрыты для получения первичного ВНЖ иностранцами 63 района. По данным миграционного управления Стамбула, сейчас в городе проживает 1,3 млн иностранцев.

15 июля СМИ писали, что практика прекращения выдачи ВНЖ иностранцам распространилась на все районы Стамбула по решению турецких властей.

Для получения вида на жительство в Турции нужно приобрести недвижимость стоимостью более $50 тыс. в малонаселенных пунктах страны и от $75 тыс. — в мегаполисах.

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