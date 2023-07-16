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В администрации Эрдогана заявили о поддержке Турцией расширения НАТО

Аминистрация Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО не против определенной страны

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Francois Lenoir/Reuters

Турция поддерживает расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы обеспечить стабильность. Об этом заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в статье для журнала Middle East Eye.

В своей статье он пишет, что Турция никогда не уклонялась от участия в самых сложных операциях НАТО по всему миру, поддерживает стратегическую ориентацию альянса, и в будущем Анкара останется верным союзником и важным партнером в новых инициативах военного блока.

Алтун подчеркнул, что Турция вложила значительные средства в оборону и будучи второй по величине армией НАТО считает, что расширение альянса является ключом к прочному миру и стабильности во всем мире.

«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то конкретной страны, а за то, чтобы сделать его всеобъемлющей организацией безопасности, которая поможет достичь стабильности. Мы рады, что наши законные опасения по поводу политики Швеции в области борьбы с терроризмом были приняты нашими союзниками», — написал глава управления по связям администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он также напомнил, что незадолго до недавнего саммита альянса в Вильнюсе Эрдоган подтвердил, что Турция явно поддерживает членство Украины в НАТО.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что ратификация Турцией заявки Швеции на членство в НАТО может произойти до октября.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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