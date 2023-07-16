В Баку отреагировали на призыв МИД России разблокировать Лачинский коридор

МИД Азербайджана выразил недоумение в ответ на призыв МИД России разблокировать Лачинский коридор, сообщает ТАСС.

«Заявление МИД Российской Федерации от 15 июня 2023 года, комментирующее трехстороннее заявление (от 9/10 ноября 2020 года) и мирный процес, вызывает недоумение и разочарование. Это заявление не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией и выступлениям президента РФ Владимира Путина», — заявили в МИД Азербайджана.

В Баку отмечают, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана, в связи с чем считают заявление МИД России недопустимыми.

Ранее Министерство иностранных дел России выступило с призывом к Азербайджану и Армении срочно принять меры по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Отмечается, что необходимо немедленно начать подготовку мирного договора между Баку и Ереваном, а также следует срочно разблокировать Лачинский коридор.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.