В Баку отреагировали на призыв МИД России разблокировать Лачинский коридор

МИД Азербайджана выразил недоумение в ответ на призыв МИД России разблокировать Лачинский коридор, сообщает ТАСС.
«Заявление МИД Российской Федерации от 15 июня 2023 года, комментирующее трехстороннее заявление (от 9/10 ноября 2020 года) и мирный процес, вызывает недоумение и разочарование. Это заявление не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией и выступлениям президента РФ Владимира Путина», — заявили в МИД Азербайджана.
В Баку отмечают, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана, в связи с чем считают заявление МИД России недопустимыми.
Ранее Министерство иностранных дел России выступило с призывом к Азербайджану и Армении срочно принять меры по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Отмечается, что необходимо немедленно начать подготовку мирного договора между Баку и Ереваном, а также следует срочно разблокировать Лачинский коридор.
Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.