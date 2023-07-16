Министр обороны Британии сообщил о желании работать в баре

Министерств обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что после ухода с поста главы оборонного ведомства хочет вернуться к нормальной жизни и был бы рад работать в баре. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Times.

В интервью глава Минобороны Великобритании рассказал, что намерен покинуть свой пост этой осенью. Он отметил, что не будет участвовать в следующих выборах и будет оставаться рядовым депутатом до их проведения.

Чиновник сообщил, что проинформировал премьер-министра страны Риши Сунак о своем решении еще 16 июня.

По его словам, он хочет больше времени проводить со своими детьми и выбрать совершенно другой карьерный путь.

«Я был бы вполне доволен, даже работая в баре», — сказал Уоллес и добавил, что хотел бы заниматься тем, что ему нравится, например, гонками «Формулы-1» или скачками.

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