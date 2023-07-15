Талибы* попросили посла России об упрощении выдачи афганцам российских виз

Глава министерства иностранных дел радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Амир Хан Моттаки встретился в Кабуле с российским послом Дмитрием Жирновым. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства талибов.

Согласно информации канала в рамках деловой встречи Моттаки попросил главу дипмиссии России об упрощении выдачи российских виз гражданам и бизнесменам Афганистана.

Ранее талибы заявляли о желании принять участие в следующем саммите ШОС в Казахстане.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об участии талибов (организация запрещена в России) в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должно приниматься консенсусом. На вопрос журналиста, как в Кремле восприняли желание представителей движения «Талибан» принять участие в следующем саммите ШОС, Песков отметил, что эту тему нужно будет рассмотреть перед следующим саммитом организации.

Ранее в Афганистане запретили салоны красоты для женщин.