Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Талибы* попросили посла России об упрощении выдачи афганцам российских виз

Глава МИД талибов попросил российского посла об упрощении выдачи афганцам виз РФ

close
100%
WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Глава министерства иностранных дел радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Амир Хан Моттаки встретился в Кабуле с российским послом Дмитрием Жирновым. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства талибов.

Согласно информации канала в рамках деловой встречи Моттаки попросил главу дипмиссии России об упрощении выдачи российских виз гражданам и бизнесменам Афганистана.

Ранее талибы заявляли о желании принять участие в следующем саммите ШОС в Казахстане.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об участии талибов (организация запрещена в России) в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должно приниматься консенсусом. На вопрос журналиста, как в Кремле восприняли желание представителей движения «Талибан» принять участие в следующем саммите ШОС, Песков отметил, что эту тему нужно будет рассмотреть перед следующим саммитом организации.

Ранее в Афганистане запретили салоны красоты для женщин.

*   организация запрещена в России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях