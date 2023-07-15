Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кадыров обвинил силовиков в провокации после рейда в Котельниках

Кадыров назвал провокацией рейд силовиков в молельном доме в подмосковных Котельниках

close
100%
Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову заняться вопросом рейда в молельном доме в подмосковных Котельниках. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Непрофессиональные и вызывающие действия сотрудников правоохранительных органов я расцениваю как провокацию в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира», — написал он.

Он отметил, что «хамское и неуважительное отношение к молящимся во время богослужения никем не будет и не должно восприниматься как само собой разумеющееся».

Ранее в Telegram-канал Baza публиковал видео, как люди в форме ОМОНа ходят по помещению молельного дома.

15 июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует принять участие в выборах руководителя республики. Кадыров призвал граждан не верить слухам о том, что его хотят «убрать» и назначить на его место другого человека. Политик подчеркнул, что на его место «никого не ищут» и что он «не допустит возникновения необходимости» кого-то искать.

Ранее Кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться на выборах президента России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях