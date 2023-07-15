Кадыров обвинил силовиков в провокации после рейда в Котельниках

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову заняться вопросом рейда в молельном доме в подмосковных Котельниках. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Непрофессиональные и вызывающие действия сотрудников правоохранительных органов я расцениваю как провокацию в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира», — написал он.

Он отметил, что «хамское и неуважительное отношение к молящимся во время богослужения никем не будет и не должно восприниматься как само собой разумеющееся».

Ранее в Telegram-канал Baza публиковал видео, как люди в форме ОМОНа ходят по помещению молельного дома.

15 июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует принять участие в выборах руководителя республики. Кадыров призвал граждан не верить слухам о том, что его хотят «убрать» и назначить на его место другого человека. Политик подчеркнул, что на его место «никого не ищут» и что он «не допустит возникновения необходимости» кого-то искать.

Ранее Кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться на выборах президента России.