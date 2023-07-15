Пять стран Евросоюза призывают ЕК продлить запрет на ввоз украинского зерна

Власти Венгрии, Болгарии, Румынии, Польши и Словакии требуют Еврокомиссию пролонгировать запрет на ввоз сельскохозяйственных продуктов с Украины. Об этом заявил глава министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, чьи слова приводит венгерская деловая интернет-газета Világgazdaság.

«Еврокомиссии надо продлить запрет на импорт украинского зерна и после 15 сентября», — сказал министр.

Он также добавил, что в данном вопросе Венгрия разделяет позицию Болгарии, Польши, Румынии и Словакии.

По мнению Надя, лишь так так возможно защитить интересы европейских фермеров.

По его словам, венгерские земледельцы получили от Европейского союза в качестве компенсации €15,93 млн, что скорее является «символической суммой в сравнении с размерами ущерба».

До этого Минсельхоз Венгрии выступил за продление зерновой сделки из-за риска убытков и парализации рынка зерна в Центральной Европе.

Ранее польский профессор Аркадиуш Артышак назвал шокирующими объемы ввоза украинского зерна в страны.