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В Госдуме оценили попытку покушения на Симоньян и Собчак

Депутат Хамзаев заявил, что Украина выбирает целью известных людей, чтобы посеять смуту в РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Украинская сторона пытается любыми средствами дезориентировать широкие массы в России, считает член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев, передает РИА Новости. Так он отреагировал на информации о предотвращении покушения, подготовленного спецслужбами Украины, на журналистку Ксенью Собчак и главреда RT Маргариту Симоньян.

«Их задача была и остается посеять смуту внутри нашей страны, попытаться любыми силами испугать, дезориентировать широкие массы. Поэтому целями выбраны известные люди, у которых есть своя аудитория», — пояснил Хамзаев.

15 июля ФСБ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которые готовились по заданию СБУ. В спецслужбах уточнили, что 14 июля в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», следившие за своими объектами по адресам работы и проживания. Позже Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала эту информацию словами «работаем, братья!».

Ранее задержанный за подготовку к покушению на главу Крыма Сергея Аксенова дал признательные показания.

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